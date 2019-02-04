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İstanbul'da 'okul' trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 07:38 | Son Güncelleme

İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu yaşanıyor. Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte yüzlerce servisin yola çıkması, trafikte yoğunluğa neden oluyor.

İstanbul'da 'okul' trafiği

Eğitim ve öğretimde 2. yarıyıl bugün başlıyor. İstanbul'da okul servislerinin de trafiğe dahil olmasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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trafik okul servisleri istanbul yol durumu

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