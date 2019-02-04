İstanbul'da 'okul' trafiği

Eğitim ve öğretimde 2. yarıyıl bugün başlıyor. İstanbul'da okul servislerinin de trafiğe dahil olmasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.
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