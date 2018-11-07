İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

Üsküdar'da okulda öğretmen silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay Üsküdar'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı tartıştığı öğretmeni bacağından vurdu. Öğretmen olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

