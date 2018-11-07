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İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar'da bir okulda öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni vurdu. Ayağından yaralanan öğretmen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da okulda öğretmen silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay Üsküdar'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı tartıştığı öğretmeni bacağından vurdu. Öğretmen olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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