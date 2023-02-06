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İstanbul’da okullar tatil mi? 7 Şubat Salı yarın İstanbul’da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Yerlikaya’dan açıklama

06.02.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışı yurt genelinde etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği duyuruldu. 6 Şubat tarihinde okulların tatil olmasının ardından gözler 7 Şubat tarihine çevrildi. Peki, İstanbul’da okullar tatil mi? 7 Şubat Salı yarın İstanbul’da kar tatili var mı?

İstanbul’da okullar tatil mi? 7 Şubat Salı yarın İstanbul’da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Yerlikaya’dan açıklama

İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Vatandaşlar kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyorlar. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Yerlikaya açıklamasında İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın devam edeceğini bildirdi. Şimdi gözler İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklamada.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da yarın okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın devam etmesi, Avrupa Yakası'nın batısında yer yer hamleli ve kuvvetli #fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen, TEDBİRLİ ve DİKKATLİ olalım.” dedi.

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İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

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İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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