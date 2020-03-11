İstanbul'da okullar tatil mi? Koronavirüs haberleri sonrası İstanbul Valisi'nden tatil açıklaması

İstanbul'da okullar tatil mi? Koronavirüs haberlerinin ardından milyonlarca kişi bu sorunun yanıtına kilitlendi. Türkiye'de görülen koronavirüs vakasından sonra okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, İstanbul Valisi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil takvimiyle ilgili olarak Milli.Eğitim Bakanığımız dışında, başka kaynaklarca yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz." dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." dedi.



