HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. İstanbul'da okullar tatil mi? Koronavirüs haberleri sonrası İstanbul Valisi'nden tatil açıklaması

İstanbul'da okullar tatil mi? Koronavirüs haberleri sonrası İstanbul Valisi'nden tatil açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da okullar tatil mi? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili 'Milli Eğitim Bakanı ile görüşeceğiz' dedi. Koca'nın açıklamasının ardından öğrenci ve veliler "İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul Valisi'nden de son dakika açıklaması geldi.

İstanbul'da okullar tatil mi? Koronavirüs haberleri sonrası İstanbul Valisi'nden tatil açıklaması

İstanbul'da okullar tatil mi? Koronavirüs haberlerinin ardından milyonlarca kişi bu sorunun yanıtına kilitlendi. Türkiye'de görülen koronavirüs vakasından sonra okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, İstanbul Valisi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil takvimiyle ilgili olarak Milli.Eğitim Bakanığımız dışında, başka kaynaklarca yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz." dedi.

ıstanbul valisi

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
EKPSS geç başvuru dönemi yarın başlıyor! EKPSS geç başvuru dönemi yarın başlıyor!
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul koronavirüs İstanbul'da okullar tatil mi istanbul valisi Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

'Sansürsüz ve özgürce...' Olay pozlar

'Sansürsüz ve özgürce...' Olay pozlar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

İkinci bir emre kadar izinler iptal edildi

İkinci bir emre kadar izinler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YÖKDİL sonuçları ne zaman ilan edilecek?

YÖKDİL sonuçları ne zaman ilan edilecek?

ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

ALES başvuru kılavuzu ne zaman çıkacak?

EKPSS geç başvuru dönemi yarın başlıyor!

EKPSS geç başvuru dönemi yarın başlıyor!

YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' talimatı!

YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' talimatı!

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Okullarda koronavirüse karşı önlem

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Okullarda koronavirüse karşı önlem

YKS geç başvuru günü ne zaman?

YKS geç başvuru günü ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.