İstanbul’da okullar tatil mi? Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi mi?

Sağlık Bakanı Fahrattin Koca, korkulan haberi verdi ve Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının İstanbul’da tespit edildiğini açıkladı. Şimdi futbol karşılaşmalarından, okulllara İstanbul’da kalabalık yerler ve organizasyonlarla ilgili ne yapılacak merak ediliyor. Özellikle veliler okullar İstanbul’da okullar tatil olacak mı öğrenmek istiyorlar.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz okullar tatil olması ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla saat 13.30’da toplanacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak. Bakan Selçuk da okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili toplantı sonrası açıklama yapılacağını duyurdu.