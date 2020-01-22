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  4. İstanbul'da olası bir kar yağışı için hazırlıklar yapıldı

İstanbul'da olası bir kar yağışı için hazırlıklar yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 06:10 | Son Güncelleme

Megakent İstanbul’un tepeleri geçtiğimiz günlerde beyaza bürünürken merkez noktalar için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyarılarına devam ediyor.

İstanbul'da olası bir kar yağışı için hazırlıklar yapıldı

Kar yağışının etkili olacağı ihtimaline karşılık yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayollarına bağlı kar küreme ve yol tuzlama araçları D100 Karayolu ile birlikte İstanbul’un çeşitli noktalarında gece boyunca nöbet tuttu.

Ana arterlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gece boyunca tetikte bekleyen ekiplerin nöbetlerine sabah saatlerinde de devam edeceği öğrenildi. Araçların seyir halindeyken kaymaması için ekipler aralıklarla yolları tuzladı.

Kaynak: İHA

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