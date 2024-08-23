İstanbul'da öldürülen Filistinli iş insanı cinayetinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 3 araç ayarlayıp birini yakmışlar...

Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü saat 22.50’de silahlı saldırıda İsrail asıllı Filistinli İş insanı Anas El Abd Quadir yaşamını yitirirken, yanında bulunan Filistinli iş insanı Fadı M. ile korumaları Eray K. yaralanmışlardı. Filistinli iş insanına İstanbul’da düzenlenen silahlı saldırıda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Saldırganlar olaydan sonra hızla kaçmışlar ve kısa süre içinde yurt dışına çıktıkları belirlenmişti.

4 ŞÜPHELİ İSTANBUL’DA SORGULANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlayan soruşturmada polis saldırganlarla birlikte hareket eden iki kişinin kimliğini tespit etti.

Bu kişilerden birinin şüphelileri sınıra kadar götürüp geri döndüğü belirlendi. Şüphelilerin olaydan sonra Sapanca’da bir bungalov ev tutarak orada saklandıkları belirlendi.

Sapanca’daki bungalova yapılan baskında baskında Suriye uyruklu Layz E., İbrahim A. ve Muhammet M. gözaltına alındı.

3 şüpheliyi Sapanca’ya götüren Pelin Y’nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4’e çıktı.

CİNAYETİ GÜNLERCE PLANLADILAR

Polis soruşturması sonucu şüphelilerden Layz E. ile Muhammet M’nin yurt dışına kaçan 3 şüpheliyle olay öncesinde buluştukları ve birlikte hareket ettikleri belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren ve yurt dışına kaçan 3 şüphelinin, İş adamının 14 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul’a gelmesinden hemen sonra Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi.

Günlerce cinayet planı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin, olay öncesin de 5 kişi olarak Şişli’de bir evden çıktıkları, olaydan sonra kaçışta kullanacakları otomobilleri, güvenlik kamerası olmayan sokaklara yerleştirdikleri belirlendi.

HAZIRLADIKLARI PLANI UYGULAMAYA KOYDULAR

Soruşturma sonucu olayın ardından hazırladıkları plan gereği, polisin takibinden kurtulmak için birbiri ardına otomobilleri değiştirmeye başlayan şüphelilerin bu sırada delil bırakmamak için bir aracıda ateşe verdikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan Layz E’nin yurt dışına çıkan şüphelileri sınıra kadar götürdükten sonra İstanbul’a geri döndüğü ortaya çıktı.

20 DAKİKA FARKLA KAÇTILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adım adım takip edilen şüphelilerin ekiplerin sınıra ulaşmasından 20 dakika önce sınırdan yürüyerek kaçmayı başardıkları öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ ROMANYA’DA YAKALANDI

Ancak polisin ısrarlı takibinden kurtulamayan şüphelilerin kısa süre içinde Romanya’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler G.S, T.S ve Salman A. isimli şahısların Türkiye’ye getirilmesi için gerekli yazışmaların sürdüğü öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ İSRAİL’DEKİ SALDIRIYA DAYANIYOR

Polis soruşturması sonucu olayın yaşamını yitiren iş insanı Anas El Abd Quadir'in İsrail'de bulunan oto galerisinin kurşunlanmasıyla başlayan olaylar zinciri sonucu meydan geldiği belirlendi.

Son saldırıdan yaralı olarak kurtulan Fadı M’nin de kardeşinin bu olay sırasında İsrail’de öldürüldüğü öğrenildi.Romanya’da gözaltında tutulan şüphelilerin Türkiye’ye getirilmesi ve sorgulanmasının ardından saldırının kesin sebebinin ortaya çıkabileceği belirtildi.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır