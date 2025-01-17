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  4. İstanbul’da onlarca kişinin canına mal oldu! Görüntüler iğrenç... Burada üretiyorlarmış

İstanbul’da onlarca kişinin canına mal oldu! Görüntüler iğrenç... Burada üretiyorlarmış

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.01.2025 13:24
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Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen bir depoya baskın yapıldı. Depoda hijyen yoksunu şekilde üretilen 7,5 litre kaçak içki ele geçirilirken, üretimi gerçekleştiren Ali Çolak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da onlarca kişinin canına mal oldu! Görüntüler iğrenç... Burada üretiyorlarmış

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sahte içki ürettiği düşünülen bir depoya operasyon düzenlendi.

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Operasyon, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından düzenlendi.

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LİTRELERCE HAZIRLIK

Düzenlenen operasyonda, plastik kap içerisinde 1 litre etil alkol, pet şişe içerisinde 3 litre votka, şeffaf cam şişe içerisinde 1,5 litre rakı, cam şişe içerisinde 2 litre viski ve plastik şişe içerisinde malt ibareli viski aroması ele geçirildi.

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Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 63 yaşındaki Ali Çolak isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

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Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19’u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada son 48 saatte sahte içki nedeniyle 66 kişinin hastaneye başvurduğu, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Dün gece fenalaşarak hastaneye götürülen 3 yabancı uyruklu kişinin daha sahte içkiden hayatını kaybetti öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün gece Sahte içkiden ölen 3 kişinin Özbekistan uyruklu Zuhrettin İbragimov'un (35), Bogibek Karimov ve Ulubek Abdulleyav olduğu tespit edildi.

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(DHA) (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul sahte içki kaçak sahte alkol
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