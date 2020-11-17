HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da operasyon! 12 sürüngen hayvan ele geçirildi

İstanbul'da operasyon! 12 sürüngen hayvan ele geçirildi

17.11.2020 13:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da operasyon! 12 sürüngen hayvan ele geçirildi

İstanbul’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen sakallı ejder, albino beyaz boğa yılanı ve metrelerce uzunluğunda piton yılanının da aralarında olduğu toplam 12 sürüngen hayvan ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “Canlı Hayvan Kaçakçılığı” yapan kişilere yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturması kapsamında Bakırköy’de bir evde nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu yönünde istihbarat akan polis, söz konusu eve 9 Kasım’da baskın düzenledi.

Operasyon yapılan evdeki aramalarda; 1 adet çöl varanı, 1 adet nil varanı, 1 adet sakallı ejder, 1 adet savannah monitör, 1 adet 2 metre uzunluğunda albino beyaz boğa yılanı, 1 adet 50 cm uzunluğunda piton yılanı, 2 adet mavi dilli kertenkele, 3 adet bebek tarantula ve 1 adet boğa kurbağası ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. Adı açıklanmayan hayvan kaçakçısı hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet” suçlarından tahkikat başlatıldı.

Evde bulunan ve muhafaza altına alınan 12 sürüngen hayvanın ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
HDP'li isimden 'pes' dedirten savunma: Bana benziyorHDP'li isimden 'pes' dedirten savunma: Bana benziyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift camiden bu anonsu yaptırdı

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift camiden bu anonsu yaptırdı

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Koronavirüslü kişi nüfus müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı

Koronavirüslü kişi nüfus müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınır mı? Kabine Toplantısı öncesi kritik açıklama

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 21 - 22 Kasım’da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları başlayacak mı?

Sokağa çıkma yasakları mı geliyor? Gözler açıklamalarda!

Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Yarın için kritik uyarı! Akşam saatlerinde başlayacak

Pompeo, Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti

Pompeo, Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti

HDP Pazarcık İlçe Başkanı'nın PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı

HDP'li isimden 'pes' dedirten savunma: Bana benziyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.