İstanbul'da operasyon! 50 şüpheli aranıyor

Ayrıntılar geliyor...
Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a kötü haber: Tehlikeye düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi
Vasip Şahin'den maganda uyarısı
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 1 yorum