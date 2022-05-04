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İstanbul’da operasyon: 582 düzensiz göçmen yakalandı

04.05.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 3 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 582 düzensiz göçmen yakalandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Göç İdaresindeki Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İstanbul’da operasyon: 582 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Yabancı Uyruklu Düzensiz Göçmenler" ile ilgili 03.05.2022 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yasadışı yöntemlerle ülkemize gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." (DHA)


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