HABER

İstanbul'da operasyon! Aralarında polisler de var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 06:59 | Son Güncelleme

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 22 şüpheliden 3' ü polis memuru 14’ü tutuklandı.

İstanbul'da operasyon! Aralarında polisler de var

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Eylül'de Fatih bölgesinde faaliyet gösteren bir suç örgütüne yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve fuhuş, kumar, rüşvet, uyuşturucu ticareti ile görevi kötüye kullanma gibi farklı suçlar işlediği tespit edilen 5'i polis memuru 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü polis memuru 14 kişi tutuklanırken 2' si polis memuru 8 şüphelide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 40 kadının ise sınır dışı edildiği öğrenildi.

(AA)

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndüİzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü
İzmir’de yağışların etkisiyle karakolu su bastıİzmir’de yağışların etkisiyle karakolu su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Organize Suç Örgütü Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın azledilmesi için harekete geçtiler!

Trump'ın azledilmesi için harekete geçtiler!

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Bomba iddia! Onlar gitti yerine ünlü isim geliyor!

Bomba iddia! Onlar gitti yerine ünlü isim geliyor!

Erdoğan'dan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan'dan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

İstanbul'da lüks sitede korkutan yangın!

İstanbul'da lüks sitede korkutan yangın!

Denizli’de iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var!

Denizli’de iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var!

Düzce'de akılalmaz kaza! Havada takla atıp dikili kaldı!

Akılalmaz kaza! Havada takla atıp dikili kaldı!

Mardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

Mardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

İzmir'de 149 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 149 düzensiz göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.