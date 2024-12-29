İstanbul'da operasyon! Milyarlık CEO Burak Yakın yakın gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve birçok ismin geçtiği soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün bir dizi arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Gözaltına alınan isimler arasında Burak Yakın'ın da bulunduğu belirtildi.

EN BÜYÜK 500 KURULUŞ LİSTESİNDE

EKOL TV'de yer alan habere göre Nadir Metal, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 21 milyar liralık cirosuyla ilk 50'de yer alıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden birinin sahibi olan Nadir Metal, sektöründe önemli bir konumda bulunuyor.

BURAK YAKIN KİMDİR?

Burak Yakın, Nadir Metal Rafineri CEO'su olmasının yanı sıra, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Yakın'ın gözaltına alınması, sektörde büyük bir şaşkınlık yaratırken, soruşturmanın detayları merakla bekleniyor.