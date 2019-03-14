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İstanbul'da operasyon! Polisten eş zamanlı baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 08:01 | Son Güncelleme

İstanbul kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da operasyon! Polisten eş zamanlı baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Şüphelilerin kaldığı evlere özel harekat polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak girdi. Evlerde aramalar yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: İHA

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