İstanbul'da organ ticareti operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, maddi durumu iyi olmayan bazı kişileri ağına düşürüp organlarını para karşılığı çeşitli hastalara naklettiren yasa dışı organ tacirlerini tespit etti.

Bakırköy, Tuzla ve Esenyurt’ta faaliyet gösteren 4 özel hastaneye sundukları sahte belgelerle organ nakli yaptıran şebekeyi takibe alan polis, operasyon için 9 Nisan’da düğmeye bastı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin çalışma yöntemlerini deşifre eden İstanbul polisi, organları ucuza alıp başka çevrelere sahte belgelerle yüklü bedele nakleden örgüt elebaşı F.K. ile örgüt üyesi H.B., M.B., M.A., İ.D., Y.M., B.A., H.K. ve Ç.Ş. adlı toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Özel hastanelerde yaptırdıkları yasa dışı organ nakli ile milyonlarca lira haksız kazanç sağlayan şebeke üyeleri, polisteki işlemlerinin ardından 12 Nisan’da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden şebeke lideri F.K. ile H.B., M.A. ve İ.D. “yasa dışı organ ticaret” suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.B., Y.M., B.A., H.K. ve Ç.Ş. adlı 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

