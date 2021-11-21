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  4. İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon! 'Hanımağa' yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon! 'Hanımağa' yakalandı

21.11.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve Mustafa Kemal Y. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Gözaltı İstanbul
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