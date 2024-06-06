İstanbul'da ormana girişler yasaklandı! Ardından bir büyükşehirden daha aynı haber geldi

Yaz sıcağı tüm ülkede kendini iyiden iyiye gösterdi. Daha önce yangınlarla ilgili kötü tecrübelere sahip bölgelerden önlem haberleri geldi. İstanbul ve Antalya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

VALİLİK DUYURDU

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

İstanbul kararının ardından bir haber de Antalya'dan geldi. Valilik kentteki ormanlık alanlara girişleri yasakladı.





