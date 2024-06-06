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  4. İstanbul'da ormana girişler yasaklandı! Ardından bir büyükşehirden daha aynı haber geldi

İstanbul'da ormana girişler yasaklandı! Ardından bir büyükşehirden daha aynı haber geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.06.2024 14:59
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Artan sıcaklıklar yetkilileri harekete geçirdi. İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. Ardından bir yasak haberi de Antalya'dan geldi.

İstanbul'da ormana girişler yasaklandı! Ardından bir büyükşehirden daha aynı haber geldi

Yaz sıcağı tüm ülkede kendini iyiden iyiye gösterdi. Daha önce yangınlarla ilgili kötü tecrübelere sahip bölgelerden önlem haberleri geldi. İstanbul ve Antalya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

FDFD

VALİLİK DUYURDU

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

İstanbul kararının ardından bir haber de Antalya'dan geldi. Valilik kentteki ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul orman
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