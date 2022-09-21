İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! Yol ortasında çatışmaya girdiler

Beyoğlu Okmeydanı'nda caddede yürüyen iki kişi daha önce husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişi husumetli oldukları şahsa tekme ve tokatlarla saldırdı. Bir süre sonra gelen motosikletli kişi arkadaşının darbedildiğini görünce, silahını çıkararak ateş etti. Cadde üzerinde başlayan silahlı çatışmada, ateş eden kişiler ara sokaklara doğru koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

POŞETLE SİLAH GETİRMİŞ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sırasında, E.Ç isimli kişi, yanına gelen bir kişinin kendisine poşet içerisinde silah bıraktığını söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polisin mahalledeki çalışmaları sonucunda, silahlı çatışmadakilerden birinin E.E olduğunu tespit edildi. E.E Okmeydanı'nda bir sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadelerinden yola çıkan polis, çatışmaya karışanlardan Esat E. ve M.A.Y'nin yaralandıklarını ve bir evde saklandıkları bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda, yaralı iki şüphelide yakalanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olaya karışan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)



