HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! Yol ortasında çatışmaya girdiler

İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! Yol ortasında çatışmaya girdiler

21.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Okmeydanı, güpegündüz savaş alanına döndü. Husumetli kişiler arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar cadde ortasında birbirine kurşun yağdırırken 2 kişi yaralanarak kaçtı. Olay sonrası 2'si yaralı 3 kişi yaralanırken dehşet anları kameraya yansıdı.

Beyoğlu Okmeydanı'nda caddede yürüyen iki kişi daha önce husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişi husumetli oldukları şahsa tekme ve tokatlarla saldırdı. Bir süre sonra gelen motosikletli kişi arkadaşının darbedildiğini görünce, silahını çıkararak ateş etti. Cadde üzerinde başlayan silahlı çatışmada, ateş eden kişiler ara sokaklara doğru koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

POŞETLE SİLAH GETİRMİŞ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sırasında, E.Ç isimli kişi, yanına gelen bir kişinin kendisine poşet içerisinde silah bıraktığını söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi.

trıl

GÖZALTINA ALINDILAR

Polisin mahalledeki çalışmaları sonucunda, silahlı çatışmadakilerden birinin E.E olduğunu tespit edildi. E.E Okmeydanı'nda bir sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadelerinden yola çıkan polis, çatışmaya karışanlardan Esat E. ve M.A.Y'nin yaralandıklarını ve bir evde saklandıkları bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda, yaralı iki şüphelide yakalanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olaya karışan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)

rtlt

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı detay, komşuya son telefon: Oğlumu okuldan alır mısın?Acı detay, komşuya son telefon: Oğlumu okuldan alır mısın?
Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttıRusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararıAnayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Okmeydanı Silahlı çatışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 50 bin TL...

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 50 bin TL...

CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"

CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"

Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu

Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu

Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Vajinası ve göğüsleri o kadar ağır ki... “Hareket edemiyorum”

Vajinası ve göğüsleri o kadar ağır ki... “Hareket edemiyorum”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.