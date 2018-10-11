İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı

Bahçelievler'de bulunan bir ortaokulda elektrik panosunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 öğrenci itfaiye erinin kucağında dışarı çıkarılırken, veliler okula akın etti.

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Olay, Bahçelievler'de bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulun elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.