İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı

Bahçelievler'de bulunan bir ortaokulda elektrik panosunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 öğrenci itfaiye erinin kucağında dışarı çıkarılırken, veliler okula akın etti.
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