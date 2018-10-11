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İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de bir ortaokulda elektrik panolarında yangın çıktı. Öğrenciler okul dışına çıkarıldı.

Bahçelievler'de bulunan bir ortaokulda elektrik panosunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 öğrenci itfaiye erinin kucağında dışarı çıkarılırken, veliler okula akın etti.

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Olay, Bahçelievler'de bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulun elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Dumandan etkilenen 1 öğrenci itfaiye erinin kucağında dışarı çıkarılırken diğer öğrenciler de tahliye edildi.
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VELİLER AKIN ETTİ, BÜYÜK PANİK YAŞANDI

VELİLER AKIN ETTİ, BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Olayı duyan veliler okula akın etti. Yetkililer sakin olunması konusunda sürekli anonslar yaparken, öğrencilerin panik yaşadığı görüldü.
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Öte yandan, yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen öğrenciler ambulanslarda tedavi altına alındı. (DHA-İHA)
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Bahçelievler Okul yangın istanbul

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Herkesin çoluğu çocuğu okul da. İstanbul 'da bir okulda panik diye başlık atarsan milletin aklı çıkar. Haber yapacağız diye milletin aklını çıkarmaya hakınız yok.
1 dolar harcayıp 100 dolar kar etmek varken, şu çekilen çilelere bak. otomatik yangın söndürme tüpü takılsaydı. maliyeti 200-300 tl . yazık. resmen yazık
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