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  4. İstanbul'da otobüs şoföründen ilginç “Koronavirüs” önlemi

İstanbul'da otobüs şoföründen ilginç “Koronavirüs” önlemi

İLGİNÇ HABERLER  | 31.03.2020 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da kent genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

İstanbul'da kent genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi. Denetlemelerde, bir şoförün oturduğu yeri naylon branda ile kapatması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Tüm dünyayı etkisi alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Bu tedbirler kapsamında İstanbul Emniyetine bağlı ekipler, bugün kentin birçok farklı noktasında toplu taşıma araçları üzerinde denetleme gerçekleştirdi. Toplu taşıma aracı şoförlerinin genel olarak tedbirlere uyduğu görülürken, eldiven takmayan birkaç şoför de ikaz edilerek, kendilerine en kısa zamanda eldiven temin etmeleri söylendi. Yolcuların ise otobüslerde uygulanan sosyal mesafe kuralına uyarak koltuklara tek başlarına oturduğu, yanlarındaki koltukların boş bırakıldığı görüldü.

OTURDUĞU YERİ BRANDA İLE KAPATTI

Öte yandan, bir otobüs şoförünün kendi imkanları ile aldığı yeni tip koronavirüs önlemi dikkat çekti. Şoförün, sürücü bölmesini boydan boya naylon branda ile kaplaması yolcular ve denetleme yapan polis memuru tarafından takdirle karşılandı. Virüsten korunmak için ilginç bir yöntem geliştiren şoför, "Kendi imkanlarımla yaptım" dedi.

(İHA)

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