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İstanbul'da otobüste maske tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te otbüse binen bir kişi telefonla konuştuğu sırada maskesini çenesine indirince diğer yolcuların tepkisini çekti. Çıkan tartışma üzerine "Maskeyle konuşunca ses gitmiyor" diyerek kendini savunan vatandaşa diğer yolcular "Sen maskeyi aksesuar olarak takıyorsun" şeklinde tepki gösterdi.

İstanbul'da otobüste maske tartışması

Olay, Fatih Kocamustafapaşa- Taksim arası sefer yapan otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih'te otobüse binen bir kişi telefonla konuştuğu sırada maskesini çenesine indirdi. Bunu gören diğer yolcular vatandaşa tepki göstererek maskesini gerektiği şekilde takmasını istedi. Maskesini çenesine indiren vatandaş ise "Maskeyle konuşunca ses gitmiyor" dedi. Bunun üzerine otobüste maske tartışması başladı.

'BEN DE MASKELİYİM'

Tartışma üzerine telefonu kapatan ve maskeyi gerektiği gibi takan vatandaş diğer yolculara dönerek "Ben de maskeliyim" deyip kendini savundu. Diğer vatandaşlar ise "Sen maskeyi aksesuar olarak takıyorsun" diyerek tepkilerini sürdürdü. Tartışmanın ardından şahıs Aksaray'da otobüsten indi.

Kaynak: İHA

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