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İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Tuzla Yayla Mahallesi'nde bir otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Otomobili tanıyarak olay yerine gelen ölen şahsın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Tuzla'da bir kişi özel bir hastanenin önünde araç içinde silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan yaya olarak kaçarken olay yeri ekipleri ve savcının incelemesi devam ediyor.

ŞOFÖR YANINDAKİNİ SİLAHLA VURDU

Olay saat 06.45 sıralarında Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İddialara göre 34 DD 9865 plakalı park halindeki otomobilin şoför koltuğunda oturan bir kişi, yan koltukta oturan bir kişiyi silahla vurdu.

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Daha sonra şüpheli otomobilden çıktı ve olay yerinden koşarak kaçtı. Araçtan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ön yolcu koltuğundaki Levent Kırcılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

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Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesi devam ediyor, saldırgan aranıyor. (DHA)

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Tuzla istanbul erkek cesedi

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