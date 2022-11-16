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İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babasının bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı

16.11.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de bir sitede çıkan otopark kavgası kanlı bitti. Kavgada anne ve babasının bıçaklandığını gören, görev istirahatindeki bir polis memuru karşı tarafa ateş açtı. Olayda 5 kişi kurşun ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babasının bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı

Ataşehir'de olay dün akşam 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitenin otoparkında site sakinleri arasında yer tartışması alevlenerek kavgaya dönüştü.

AİLESİNİN BIÇAKLANDIĞINI GÖRÜNCE...

Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Anne ve babasının bıçaklandığını gören, görev istirahatindeki polis memuru tabancasıyla karşı gruptan 3 kişiyi yaraladı. Kavga sırasında görev istirahatindeki polis memurunun silahından çıkan kurşunlar babası ve kardeşine de isabet etti.

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ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırıldı.

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POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Toplamda 5 kişiyi yaralayan görev istirahatindeki polis memuru gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. (İHA)

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İstanbul Ataşehir kavga

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