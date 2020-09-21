HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da özel halk otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 00:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da katlanan bisikletiyle belediye otobüsüne binen kadına özel halk otobüsünün şoförü saldırdı.

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı

Olay İstanbul'da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse bisikletiyle binen yolcuya aracın şoförü saldırdı. Yolcuyu darp etmeye çalışan şoförü araya giren yolcular güçlükle engelledi.

SALDIRI ANINI KAMERAYA ALDI

Otobüs şoförünün maske takmadığı gözlenirken olay anı saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada ise, “Özel halk otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır" denildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasındaBelarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
İBB'den son dakika kademeli mesai açıklaması!İBB'den son dakika kademeli mesai açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Niğde'deki deprem anı kamerada! Markette yakalandı
Deprem anı kamerada! Markette yakalandı
Muharrem İnce'nin ‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna yanıtı çevredekileri güldürdü!
‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna yanıtı çevredekileri güldürdü!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.