HABER

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 08:37 | Son Güncelleme

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda, Taksim-Başakşehir seferini yapan 79T hat numaralı Özel Halk Otobüsü Şoförü Ercan Kılıç’a, otobüse akbilsiz binmek isteyen 4 kişi bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan Kılıç, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı

Olay; saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Taksim-Başakşehir seferini yapan 79T hat numaralı özel halk otobüsüne akbilsiz binmek isteyen 4 kişi, Özel Halk Otobü Şoförü Ercan Kılıç’a saldırdı. Kısa süreli boğuşmanın ardından bıçağını çıkaran saldırganlardan biri otobüs şoförü Kılıç’ı bacağından bıçakladı. Sonrasında panikleyen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Durumu fark eden yolcuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi otobüsün yanında yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralı şoförü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

“AKBİLSİZ OTOBÜSE BİNEMK İSTEDİLER”

Bıçaklı saldırıya uğrayan şoför Ercan Kılıç, “Akbilleri yoktu. Otobüse binmek istediler. İnmelerini söyledim, inmediler. Yukarıya çıktılar. Ben de niye oturuyorsunuz, insanlar sırayı bekliyor, dedim. Sonra 4 kişi saldırdı” dedi.

Bıçaklama esnasında otobüste olan yolculardan Mert Ünal ise, “ Önce akbil basmadılar, yukarıya çıktılar. Ondan sonra şoför akbilinizi basın dedi. Sonra ağız münakaşası oldu. Şoför aşağıya inin dedi. İki kişi şoföre saldırdı. sonra olay yerinden uzaklaştı. Toplamda 4 kişiydiler” diye konuştu. (İHA)

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
İstanbul'da TOMA kaza yaptı! Sağlık ekipleri sevk edildiİstanbul'da TOMA kaza yaptı! Sağlık ekipleri sevk edildi
Sayısal Loto sonuçları - 1 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ Canlı Çekiliş İzle)Sayısal Loto sonuçları - 1 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul halk otobüsü Tarlabaşı beyoğlu

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da TOMA kaza yaptı! Sağlık ekipleri sevk edildi

İstanbul'da TOMA kaza yaptı! Sağlık ekipleri sevk edildi

Sayısal Loto sonuçları - 1 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 1 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Günlük burç yorumları: 1 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.