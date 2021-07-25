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  4. İstanbul'da özel halk otobüsünde yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da özel halk otobüsünde yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

25.07.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de içinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş 'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolcular hemen tahliye edilirken şoför alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

İstanbul'da özel halk otobüsünde yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

Olay saat 09.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İçinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.

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"KISA SÜRELİ PANİK OLDU"

Otobüsteki yolculardan Ayşegül Acar, "Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşağıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa süreli bir panik oldu." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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yangın İstanbul
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