İstanbul'da özel harekat timleri evleri tek tek bastı! Yasa dışı silah ticaretine büyük darbe

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlarda bulunduğunu, korsan atölyelerde silah imalatı yaptıklarını ve yasa dışı silah ticareti yaptıklarını tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesi ile haklarında yakalama kararı olan 55 şüphelinin adresleri tek tek belirlendi.

Özel harekat timleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 100 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör, 2’si tüfek 11’i tabanca olmak üzere 13 mermi, 10’ar gram kokain ve marihuana ile 1 sahte araç plakası ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Organize polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır