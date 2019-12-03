İstanbul'da özel harekatçıların nefes kesen tatbikatı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, her biri alanında uzman olan 376 Özel Harekat personeli, helikopter ve zırhlı araçlarının yer aldığı 5 gün süren geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın son ayağı ise basına açık yapıldı. Özel harekat polislerinin caydırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Nefes kesen tatbikata Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu, Havacılık Şube Müdürlüğü, ve Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

5 GÜN SÜRDÜ, 376 PERSONEL KATILDI



5 gün süren ve 376 personelin katıldığı tatbikatta alınan eğitimler doğrultusunda uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, makineli tüfek ile belirlen yerlere atış, 2 kirpi zırhlı araçların belirlenen hedeflere atışları yer aldı. Tatbikatın arazideki son ayağını İstanbul İl Emniye Müdür Dr. Mustafa Çalışkan’da yakından takip etti. Nefes kesen tatbikat anı havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Özel harekat polislerinin gücü gözler önüne serildi.