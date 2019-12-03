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İstanbul'da özel harekatçıların nefes kesen tatbikatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 376 özel harekat personeli 5 gün süren nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat anı havadan görüntülenirken, özel harekat polislerinin caydırıcı gücü bir kez daha gözler önüne serildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan "365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, her biri alanında uzman olan 376 Özel Harekat personeli, helikopter ve zırhlı araçlarının yer aldığı 5 gün süren geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın son ayağı ise basına açık yapıldı. Özel harekat polislerinin caydırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Nefes kesen tatbikata Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu, Havacılık Şube Müdürlüğü, ve Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

5 GÜN SÜRDÜ, 376 PERSONEL KATILDI

5 gün süren ve 376 personelin katıldığı tatbikatta alınan eğitimler doğrultusunda uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, makineli tüfek ile belirlen yerlere atış, 2 kirpi zırhlı araçların belirlenen hedeflere atışları yer aldı. Tatbikatın arazideki son ayağını İstanbul İl Emniye Müdür Dr. Mustafa Çalışkan’da yakından takip etti. Nefes kesen tatbikat anı havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Özel harekat polislerinin gücü gözler önüne serildi.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Özel harekat polisleri poligon atışı yaptıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’da atış yaptı. Tatbikatı yakından takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ”Bu arkadaşlar Afrin’de Güneydoğu'da Türkiye’nin her tarafından görev yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar. Onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Poligona atışında bayrak açma yapan özel harekat polisleri, Çalışkan’a 4 tane bayrak taktim etti. Türk bayraklarını alan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “bu bayraklar çok önemli kendi çocuklarıma vereceğim” dedi. Çalışkan, 4 bayraktan 2 sini kendine ayırırken, 2’sini de basın mensuplarına verdi. Çalışkan’dan Türk bayrağını alan basın mensubu da kendi çocuğuna vereceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Özel Harekat tatbikat

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