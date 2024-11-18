İstanbul'da özel okul kurşunlandı! Olayın nedeni müdüre gelen korkunç mesajda gizli

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde bulunan bir özel okul dün sabah saat 09.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Kurşunlar okulun çevresindeki bir araziden pencereye doğru sıkıldı.

TAVANA VE AKILLI TAHTAYA KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunların isabet ettiği cam kırılırken, sınıf içerisindeki tavana ve akıllı tahtaya da kurşun isabet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayı yapan saldırgan veya saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

OKULDA ÖĞRENCİ OLMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Olayın gerçekleştiği esnada okulda öğrencinin olmaması ve eğitimin başlamamış olması muhtemel bir faciayı önledi.

"DEVAMI GELECEK, KARDEŞİMİ İŞTEN ÇIKARMANIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN"

Polis ekipleri okul sahibi S.T. ile yaptığı görüşmeler neticesinde, okul sahibinin telefonuna olayın gerçekleştiği gün, gece saatlerinde Fransa'ya ait bir cep telefonu numarasından "Bu daha bir başlangıç arkası gelecek kirve" ve "Benim kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin" yazılı mesajlar geldiğini öğrendi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır