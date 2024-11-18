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  4. İstanbul'da özel okul kurşunlandı! Olayın nedeni müdüre gelen korkunç mesajda gizli

İstanbul'da özel okul kurşunlandı! Olayın nedeni müdüre gelen korkunç mesajda gizli

18.11.2024 18:27
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Arnavutköy’de bulunan bir özel okulda korku dolu anlar yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler okulu kurşunladı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Kurşunlama olayının neden yaşandığı herkes tarafından merak edilirken, müdüre gelen tehdit mesajı gerekçeyi gözler önüne serdi. Öte yandan okulda öğrenci olmaması olası bir facianın önüne geçti. İşte detaylar...

İstanbul'da özel okul kurşunlandı! Olayın nedeni müdüre gelen korkunç mesajda gizli

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde bulunan bir özel okul dün sabah saat 09.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Kurşunlar okulun çevresindeki bir araziden pencereye doğru sıkıldı.

TAVANA VE AKILLI TAHTAYA KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunların isabet ettiği cam kırılırken, sınıf içerisindeki tavana ve akıllı tahtaya da kurşun isabet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayı yapan saldırgan veya saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

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OKULDA ÖĞRENCİ OLMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Olayın gerçekleştiği esnada okulda öğrencinin olmaması ve eğitimin başlamamış olması muhtemel bir faciayı önledi.

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"DEVAMI GELECEK, KARDEŞİMİ İŞTEN ÇIKARMANIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN"

Polis ekipleri okul sahibi S.T. ile yaptığı görüşmeler neticesinde, okul sahibinin telefonuna olayın gerçekleştiği gün, gece saatlerinde Fransa'ya ait bir cep telefonu numarasından "Bu daha bir başlangıç arkası gelecek kirve" ve "Benim kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin" yazılı mesajlar geldiğini öğrendi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy okul öğrenci
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