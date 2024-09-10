İstanbul'da özel okulda skandal! Sahte öğretmen ve burs iddiaları akıllara durgunluk verdi: Çocuğun psikolojisi bozuldu

Geçen sene İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde özel bir ilkokula başlayan kızın derslerine formasyon almayan, yalnızca anaokullarında yardımcı eğitimci olarak görev yapabilecek bir öğretmen girdi. Anne Elçin Ünlü, kızının defterinde müfredata ilişkin ders göremeyince hayretler içinde kaldı.
Elçin Ünlü'nün kızı, geçen yıl 7 yaşındayken özel okula başladı. NTV'nin aktardığı iddiaya göre derslere giren öğretmen çocuk gelişim uzmanlığı okumuştu, formasyonu da yoktu. Bunun yerine anaokullarında yardımcı eğitimci olarak görev yapabilecek bir belgeye sahipti.
Bir süre sonra anne Ünlü kızında psikolojik sorunlar başladığını fark etti. Kızının defterlerini inceleyince müfredata ilişkin ders işlendiğini göremedi, çocuğuna okuma yazmayı kendisi öğretmek durumunda kaldı.
Kızına ilkokul birinci sınıfta sahte öğretmen tarafından eğitim verildiğini savunan anne Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğini söyleyip şunları ifade etti:
"Kendisinin uzman öğretici olduğu, öğretmenlik yapamayacağı bilgisi aktarıldı. Sonra ben karneyi gösterdim. Bu kişi karne düzenledi. Bir hafta 10 gün sonrasında bir başka öğretmen getirildi ama aynı öğretmen ile birlikte kişi sınıfa girmeye devam etti."
Elçin Ünlü aynı özel okulda okuyan iki kızını başka bir devlet okuluna aldı. İddialarına göre özel okul, dava açmamaları için çocuklara burs vermeyi teklif etti.
Toplamda 3 aile okul ve eğitimci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suçlamaların hedefindeki eğitimcinin ilkokuldan ayrıldığı ve bir anaokulunda işe başladığı öğrenildi. Okul yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.