İstanbul'da özel okulda skandal! Sahte öğretmen ve burs iddiaları akıllara durgunluk verdi: Çocuğun psikolojisi bozuldu

Geçen sene İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde özel bir ilkokula başlayan kızın derslerine formasyon almayan, yalnızca anaokullarında yardımcı eğitimci olarak görev yapabilecek bir öğretmen girdi. Anne Elçin Ünlü, kızının defterinde müfredata ilişkin ders göremeyince hayretler içinde kaldı.

FORMASYONSUZ ÖĞRETMEN DERS VERDİ

Elçin Ünlü'nün kızı, geçen yıl 7 yaşındayken özel okula başladı. NTV'nin aktardığı iddiaya göre derslere giren öğretmen çocuk gelişim uzmanlığı okumuştu, formasyonu da yoktu. Bunun yerine anaokullarında yardımcı eğitimci olarak görev yapabilecek bir belgeye sahipti.

KIZINDA PSİKOLOJİK SORUNLAR BAŞLADI

Bir süre sonra anne Ünlü kızında psikolojik sorunlar başladığını fark etti. Kızının defterlerini inceleyince müfredata ilişkin ders işlendiğini göremedi, çocuğuna okuma yazmayı kendisi öğretmek durumunda kaldı.

"BAŞKA ÖĞRETMEN GELDİ, O KİŞİ YİNE DERSLERE GİRMEYE DEVAM ETTİ"

Kızına ilkokul birinci sınıfta sahte öğretmen tarafından eğitim verildiğini savunan anne Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğini söyleyip şunları ifade etti:

"Kendisinin uzman öğretici olduğu, öğretmenlik yapamayacağı bilgisi aktarıldı. Sonra ben karneyi gösterdim. Bu kişi karne düzenledi. Bir hafta 10 gün sonrasında bir başka öğretmen getirildi ama aynı öğretmen ile birlikte kişi sınıfa girmeye devam etti."

SKANDAL İDDİA: DAVA AÇMAYIN, BURS VERELİM

Elçin Ünlü aynı özel okulda okuyan iki kızını başka bir devlet okuluna aldı. İddialarına göre özel okul, dava açmamaları için çocuklara burs vermeyi teklif etti.

3 AİLEDEN ÖZEL OKUL İÇİN SUÇ DUYURUSU

Toplamda 3 aile okul ve eğitimci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suçlamaların hedefindeki eğitimcinin ilkokuldan ayrıldığı ve bir anaokulunda işe başladığı öğrenildi. Okul yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır