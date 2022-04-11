İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı... Büyük tepki

Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı sapık büyük tepki çekti. Pakistan uyruklu sapık İstanbul'da sokakta, yolda, metroda yürüyen kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRK KADINLARINI GİZLİCE KAMERAYA ALDI

Instagram hesabından paylaşımda bulunan sapığın çektiği videoda, iki Türk kadını önünde yürürken, sapığın kızları takip ederek gizlice arkalarından kayıt aldığı görüldü.

Görüntülerde sapığın daha sonra ön kamerayı açarak kendisini çektiği ve gülümsediği görülüyor.

İĞRENÇ VİDEONUN SAHİBİ PROFİLDEKİ DETAY

İğrenç videoları ortaya çıkan "Umair Altaf" isimli hesabın, gelen tepkilerin ardından hesabını gizliye aldığı belirtildi. Umair Altaf'in profiline "Turkey❤Istanbul" yazdığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Pakistanlı sapığa tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok sosyal medya kullanıcısı, söz konuyla ilgili paylaşımda bulundu.





