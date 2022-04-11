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  4. İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı... Büyük tepki

İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı... Büyük tepki

11.04.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistanlı sapık sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İstanbul'da sokakta, yolda, metroda yürüyen kadınların gizlice görüntülerini çekip paylaşan Pakistan uyruklu sapık olay yarattı. Görüntülerin internet ortamında yayılmasının ardından aralarında ünlü isimlerin de olduğu sosyal medya kullanıcıları, iğren. olaya büyük tepki gösterdi.

İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı... Büyük tepki

Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı sapık büyük tepki çekti. Pakistan uyruklu sapık İstanbul'da sokakta, yolda, metroda yürüyen kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRK KADINLARINI GİZLİCE KAMERAYA ALDI

Instagram hesabından paylaşımda bulunan sapığın çektiği videoda, iki Türk kadını önünde yürürken, sapığın kızları takip ederek gizlice arkalarından kayıt aldığı görüldü.

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Görüntülerde sapığın daha sonra ön kamerayı açarak kendisini çektiği ve gülümsediği görülüyor.

İĞRENÇ VİDEONUN SAHİBİ PROFİLDEKİ DETAY

İğrenç videoları ortaya çıkan "Umair Altaf" isimli hesabın, gelen tepkilerin ardından hesabını gizliye aldığı belirtildi. Umair Altaf'in profiline "Turkey❤Istanbul" yazdığı görüldü.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Pakistanlı sapığa tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok sosyal medya kullanıcısı, söz konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul
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