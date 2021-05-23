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  4. İstanbul'da panik anları! İBB'ye ait otobüste yangın

İstanbul'da panik anları! İBB'ye ait otobüste yangın

23.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da içinde yolcuların bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoför yolcuları indirdikten sonra yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay önceki gün saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu, Altunizade Mevkii Ümraniye Sapağı'nda meydana geldi. İçinde 5 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek içerdeki yolcuları kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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YANGIN KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Sürücü ve trafikteki diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA


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