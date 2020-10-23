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İstanbul'da panik anları! Lüks otomobil alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal sahil yolunda park halinde olan lüks otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Motorundan patlama seslerini geldiği ve adeta alev topuna dönen otomobildeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da panik anları! Lüks otomobil alev topuna döndü

Olay, Kartal sahil yolunda saat 20.45 sıralarında yaşandı. M.C.Ö'ye ait olduğu öğrenilen lüks otomobil, park halinde iken bir anda alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen otomobilin motorundan ara ara gelen patlama sesleri ise çevredekilerde paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alev topuna dönen lüks otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

'BİR PATLAMA SESİ DUYULDU'

Yangına tanık olan Emrah Akdeniz, “Sahilde oturuyordum. Motosikletle olay yerine geldim. Bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinden sonra araç tamamen yanmış vaziyetteydi. 15, 20 dakika sonra da itfaiye geldi. Söndürdüler, böyle oldu olay. Şu an bildiğim kadarıyla park halindeydi araç sahibi dışarıdaydı yani büyük ihtimalle ölüm yaralanma yok” dedi.

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Öte yandan, lüks otomobilin adeta alev topuna döndüğü anla cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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