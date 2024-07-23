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  4. İstanbul'da 'park kavgası' silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü

İstanbul'da 'park kavgası' silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü

23.07.2024 18:22
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İstanbul Zeytinburnu'nda otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada silahla vurulan ve ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da 'park kavgası' silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü

Olay, saat 15.50 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 126. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokağa aracını park etmek isteyen bir kişi Kadir Temiş’in aracına sürttü. Olayı gören Kadir Temiş ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

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DÜKKANA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Tartışma sırasında otomobilde bulunan iki kişi ile Temiş arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaralanan Temiş yere yığılırken, iki kişi Temiş'in dükkanına da silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, iki kişi olay yerinden kaçtı.

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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Temiş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Temiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 23 adet kovan bulundu.

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Kaçan iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu Silahlı çatışma
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