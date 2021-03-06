HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da parkta kavga! Aileler de karıştı, bir genç boğazından bıçaklandı

İstanbul'da parkta kavga! Aileler de karıştı, bir genç boğazından bıçaklandı

06.03.2021 14:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da parkta kavga! Aileler de karıştı, bir genç boğazından bıçaklandı

İstanbul Beyoğlu'nda çocuklar arasında başlayan kavga, aile üyelerinin de katılmasıyla kısa sürede büyüdü. Bıçak, kemer ve süpürgenin kullanıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Parkta sürekli kavga olduğunu söyleyen mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istedi.

Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki ailenin parkta oynayan çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine aile üyeleri de parka geldi. İki aile üyeleri birbirine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı. Kadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Araya büyüklerin girmesiyle iki grup, olay yerinden uzaklaştı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BU İŞ ÇOK TEHLİKELİ BOYUTA GELDİ'

Mahalle sakini Nedim Köse "Çocuk kavgasında birbirine girdiler. Bir kişinin gırtlağını kesmişler. Olaylar büyüdü. Burada her gün kavga ediyorlar. Artık usandık bıktık. Polis gelince herkes bir tarafa kaçıyor. Bugün bir kişi yaralandığı için polis ilgileniyor. Bu iş çok tehlikeli bir boyuta geldi. Bir önlem alınması gerekiyor." dedi.

9236da0fb94037748ca26af890221727

'İKİ TANE TORUNUM VAR BU MAHALLEYE GELMİYORLAR'

Torunlarını dışarı çıkaramadığını söyleyen Hatice Pamuk "Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Biz bunlardan bıktık. Bunlar buradan gitsin. İki tane torunum var bu mahalleye gelmiyorlar. Bugün de kemerlerle birbirlerine girdiler." diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!
Gönül Dağı 19. bölüm izleGönül Dağı 19. bölüm izle
Zara müşteri hizmetleri, iletişim bilgileri, çağrı merkeziZara müşteri hizmetleri, iletişim bilgileri, çağrı merkezi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

Sürpriz buluşma sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı

Sürpriz buluşma sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlayacak? Ali Eyüboğlu gelişmeyi duyurdu

Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor

Gönül Dağı dizisi 19. bölüm izle | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 19. bölüm izle

Kocakarı soğukları nedir ve ne zaman başlıyor? Meteorolojiden uyarı...

Kocakarı soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı...

Yaşlı adam ortalığı karıştırdı! Önce şiir okudu sonra cinsel organını gösterdi

Yaşlı adam ortalığı karıştırdı! Önce şiir okudu sonra cinsel organını gösterdi

Cübbeli Ahmet’in hastalığı nedir? Canlı yayında açıkladı

Cübbeli Ahmet hastalığını açıkladı

Yerli aşıda sevindiren haber! Profesör tarih verdi

Yerli aşıda sevindiren haber! Profesör tarih verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.