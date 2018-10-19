İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul'da Üsküdar Ferah Mahallesi’nde önceki gün saat 22.20 sıralarında işlek bir caddede seyreden patenli bir genç, belediye otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. Taktığı kulaklık nedeniyle sürücülerin korna seslerini dahi duymayan genç, dakikalarca bu şekilde gitti.

Canını hiçe sayan genç, bir süre sonra otobüsün durakta yolcu indirmek için durması üzerine gözden kayboldu. O anlar ise caddede seyir halinde olan sürücü Ayşe Dursun tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)

