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  4. İstanbul'da patlama! Saniye saniye görüntülendi, bir anda kaçıştılar

İstanbul'da patlama! Saniye saniye görüntülendi, bir anda kaçıştılar

11.02.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de fermuar atölyesinde çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. Olayda yaşanan panik anları ve bir kişinin birinci kattan atlayarak kaçması kameraya yansıdı.

İstanbul'da patlama! Saniye saniye görüntülendi, bir anda kaçıştılar

Olay, İstanbul Güngören'de meydana geldi. Fermuar atölyesinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Olayda yaşanan panik anları ve bir kişinin birinci kattan atlayarak kaçması kameraya yansıdı.

BİR ANDA KAÇIŞTILAR

Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında patlama yaşandı.

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O anların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yakınındaki caminin önündeki sokakta cuma namazı kılanlar yükseler alevler ve patlamayla bir anda kaçışıyor. Binada bulunan bir kişi de birinci kattan atlayarak uzaklaşıyor. İşçi atlamasının ardından patlama gerçekleşiyor ve sokağı toz bulutu kaplıyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama İstanbul
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