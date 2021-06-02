İstanbul'da pazar günü seçim heyecanı var! 14 mahalle yeni muhtarını seçecek

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

Muhtar adayları, sandıktan en fazla oyu alabilmek için aralıksız çalışıyor. Aday oldukları mahallelere pankartlar ve posterler asıp, el ilanları dağıtan muhtar adayları, kapı kapı dolaşıp, oy istiyor. Mahalle sakinlerinin muhtar adaylarından talep ettiklerinin başında ise; yeşil alan, park ve sağlık ocağı yapılması geliyor.

TEK KADIN ADAY

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde biri kadın 6 aday muhtarlık yarışına katıldı. Halen aza olan tek kadın aday Dilek Teksoy, "2014 yılından beri muhtarlıkta çalışıyorum. Muhtarımız vefat ettiği için ara seçim olacak. Altı adayız, tek kadın adayım. Seçim havası oluştu. Beş erkeğe karşı tek kadın olmam da bir ilgiye neden oluyor. Sağlık ocağımız eksik. Seçilirsek öncelikle bunu dile getireceğiz" dedi.