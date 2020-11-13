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  4. İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

13.11.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, maskenin doğru kullanımı için pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs genelgesi sonrasında dün İstanbul Valiliği, 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

Bugün alınan yeni bir kararla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, maskenin doğru kullanımı için pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandıİstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı


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