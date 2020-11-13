İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs genelgesi sonrasında dün İstanbul Valiliği, 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
Bugün alınan yeni bir kararla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, maskenin doğru kullanımı için pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2020
Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır.#SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir.#Pazaryeri????????#AçıkPazar????????#KapalıPazar????????#SosyetePazarı ????????
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