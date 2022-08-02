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İstanbul'da penceresiz yurt odasının yeni fiyatı 'pes' dedirtti! Geçen yıl 900 liraydı...

02.08.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite tercih süreci devam ederken, istedikleri okulun bulunduğu şehirleri araştırmaya devam eden öğrenciler yüksek ev kiraları nedeniyle yurtlara yöneliyor. Türkiye genelinde yurt ücretleri de en az yüzde 65 oranında arttı. İstanbul'da geçen yıl penceresi bile olmayan ve sadece bir yatağın sığabildiği 900 TL’lik yurt odasının fiyatı, bu yıl bin 700 TL'ye çıktı. Buna rağmen yurtta boş yer kalmadı. Uzmanlar Eylülde öğrenci akınıyla birlikte kiralık ev bulmanın daha da zorlaşacağını söylüyor.

İstanbul'da penceresiz yurt odasının yeni fiyatı 'pes' dedirtti! Geçen yıl 900 liraydı...

Üniveriste hayali kuran öğrenciler, tercihlerini 5 Ağustos'a kadar yapmak zorunda. İstedikleri üniversitelerin eğitim kalitesini, öğretmen kadrosunu araştıran öğrencilerin en çok zorlandığı konu ise okulların bulunduğu şehir. Adaylar yüksek ev kiraları ve yurt ücretleri nedeniyle bazı hayallerinden vazgeçmek zorunda kalırken, birçok öğrenci yüksek barınma ücretleri nedeniyle büyükşehirleri tercih etmeyip ailesinin olduğu şehirde okuma kararı aldı.

BAZI YURT ÜCRETLERİNDE YÜZDE 100'Ü AŞAN ZAM

Milliyet'te yer alan habere göre; Türkiye genelinde yurt ücretleri geçen yıla göre en az yüzde 65 oranında arttı. Bazı yurtlarda bu oran yüzde 100’ü de aştı. Yurt fiyatları Türkiye genelinde ortalama 2 bin TL’den başlıyor 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. En pahalı şehir olan İstanbul’da özel yurt ücretleri 15 bin TL ile 120 bin TL arasında değişiyor.

İSTANBUL'DA EV KİRASI 10 BİN TL'Yİ BULUYOR

İzmir’de yıllık 17 bin TL’den 90 bin TL’ye, Ankara’da 16 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar yurt bulmak mümkün. Kiralık ev fiyatları ise İstanbul’da en ücra semtlerde 3 bin TL’den başlıyor. Öğrencilerin yoğun olduğu ilçelerde ise 7 bin TL ile 10 bin TL aralığında. İzmir’de 4 bin TL’den başlıyor 7 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ankara’da da semtine, şehre ve üniversiteye uzaklığına göre 3 bin 500 TL ile 7 bin TL; Eskişehir’de 3 bin TL ile 4 bin TL aralığında.

Yurtların Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı olup olmaması önemli. Çok yüksek ücretli lüks yurtlar ile öğrencilerle birlikte her isteyenin kaldığı pansiyonlar Bakanlığa bağlı değil. O nedenle bu yurtlar arasında ücret uçurumları var. Bu konuya dikkat çeken Tüm Özel Öğrenci Yurtları İşverenler Sendikası Sözcüsü Funda Gökgöl “Boğaz manzaralı yurtlarda yıllık 250 bin TL gibi fiyatlar söz konusu ancak bu yurtların Bakanlık ruhsatı yok. İsteyen herkes ücreti karşılığında konaklama yapabiliyor. Asıl önemli olan Bakanlığa bağlı yurtlar. Bu yurtlar ise İstanbul’da 22 bin TL ile 95 bin TL arasında. Türkiye genelinde ücretlerde geçen yıla göre yüzde 65 artış söz konusu. GSB, KYK’daki ve vakıf yurtlarındaki öğrencilerine aylık yemek yardımı yapıyor. Aynı yardımı özel yurt öğrencilerine verdikleri takdirde öğrencilerin bütçesine katkısı çok büyük olur” dedi.

EYLÜL İÇİN KRİTİK UYARI! DAHA KÖTÜSÜ GELİYOR

Birçok öğrenci, yurt ve ev tutma işini üniversitelerin açıldığı eylül ayına bırakıyor. Ancak bu yıl ev bulmak daha zor olacak. Birçok ilde kira artışları yaşandığını kaydeden Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, şu bilgileri verdi:

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“Bu yıl yine öğrencilerin barınma sorunu önemli bir gündem maddesi olacak. Kiralık ev bulunamadığı gibi pandemi döneminde kapanan yurtlara yeterli ilaveler yapılmadı. Bu dönem bile bulunamayan kiralık daire eylül ayında neredeyse hiç bulunamayacak diyebiliriz. Ayrıca artık öğrenci evlerinin nüfusu arttı. Daha fazla kişiyle kalmak isteyenler var.”

BÜYÜKŞEHİRDE OKUMAKTAN VAZGEÇTİLER

Öğrenciler, yaşam giderleri tercih listelerinde büyükşehirlere yer vermekten kaçınıyor. Örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okumak isteyen Sultan Ersoy, yaşam maliyetleri ve barınma sorunundan korktuğu için İstanbul’dan vazgeçtiğini söyledi. Bir başka öğrenci ise “Ailem Elazığ’da, İstanbul Teknik’te okumak istiyordum ancak oraya gidip zorluk yaşamaktansa Ege’deki üniversiteleri yazdım” diye konuştu. Sosyal medyada da adaylar, barınma maliyetlerini düşündüğü için büyükşehirleri tercih etmekten vazgeçtikleri yönünde paylaşımlar yapıyorlar.

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PENCERSİZ ODA GEÇEN YIL 900 TL, BU YIL 1700 TL

Üniversite öğrencileri geçen yıl barınma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadı. Milliyet’in 16 Eylül 2021’de yayımladığı “Bu oda 900 TL” başlıklı haber, barınma konusunda gelinen noktayı çarpıcı şekilde ortaya koymuştu. O haberde yer alan, penceresi bile olmayan ve sadece bir yatağın sığabildiği 900 TL’lik yurt odasına da zam geldi. Yurt, bu yıl bin 700 TL’den öğrenci kabul ediyor. Buna rağmen şu an yurtta boş oda yok. Oda bulabilmek için isminizi yazdırmanız ve her hafta başında aramanız gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul yurt
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