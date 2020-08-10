HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul’da pes dedirten görüntüler! Drift, makas, tek teker...

İstanbul’da pes dedirten görüntüler! Drift, makas, tek teker...

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 09:39 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak, makas atarak ve tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Polis, o anları sosyal medyadan paylaşan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da pes dedirten görüntüler! Drift, makas, tek teker...

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak, makas atarak ve tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Mega kentin trafiğini altını üstüne getiren maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamadı. Polis, o anları sosyal medyadan paylaşan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

AW085984_03

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak E-5 karayolu, TEM ve Şile otoyolu başta olmak üzere mega kentin çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında defalarca tek tekerlek üzerinde giderek ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Her fırsatta tek teker üzerinde giderek dehşet saçan sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Aynı maganda araçların yoğun olduğu ana yollarda seyrettiği esnada ise “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Maganda olası bir kazaya ramak kalan o anları sosyal medyadan paylaştı.

AW085984_02

POLİS MOTOSİKLETLİ MAGANDANIN PEŞİNDE

İşlek caddelerde seyrettiği esnada motosikletiyle yanlama yapan ve saniyelerce motosikleti kaydıran maganda, o esnada giden otomobillere de makas attı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan maganda, mega kentin adeta altını üstüne getirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte terör estirdiği o anları kaydedip sosyal medyada paylaşan motosikletli magandaya yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Acemi hırsız güvenlik kamerasına böyle yakalandıAcemi hırsız güvenlik kamerasına böyle yakalandı
Karpuz: Faydaları nelerdir?Karpuz: Faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Belarus'ta seçim sonrası sokaklar karıştı

Belarus'ta seçim sonrası sokaklar karıştı

İlginizi Çekebilir

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te acemi hırsız güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Acemi hırsız güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Güneş batarken ve doğarken neden kırmızı görünür?

Güneş batarken ve doğarken neden kırmızı görünür?

Diyarbakır'da karı koca kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Karı koca kavgasına akrabalar da katılınca ortalık karıştı

Ağrı’da kızının düğün gününde öldürüldü

Kızının düğün gününde öldürüldü

Kızılırmak'ta can pazarı! İki kardeş öldü, babaları kayıp

Kızılırmak'ta can pazarı! İki kardeş öldü, babaları kayıp

Yaralı kızıyla yardım bekleyen babayı sağlık çalışanı sarılarak teselli etti

Yaralı kızıyla yardım bekleyen babayı böyle teselli etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.