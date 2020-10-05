HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:19 | Son Güncelleme

İstanbul Cihangir'de ünlü bir işletmede koronavirüs salgınına ve artan vakalara rağmen düzenlenen partide bir araya gelenler ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partiye katılanlar o anları, “Korona bak dalgana kardeşim” notuyla sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beyoğlu Cihangir’daki ünlü bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedildi.

KURALLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Mekanda korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Partiye katılanlar ardından gelen alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide oryantal müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

AW131411_01

'KORONA BAL DALGANA KARDEŞİM' NOTUYLA PAYLAŞTILAR

Çalışanlar dışında kimsenin maske takmadığı “korona partisinde” yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları “Korona bak dalgana kardeşim” notuyla bir de sosyal medyada paylaştı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Diğer Haberler
Kızılırmak'ın su seviyesi düştü
Türkiye'nin en uzun nehrinde su seviyesi düştü
Son dakika DEAŞ'a yönelik MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!
Kadir Şeker'in savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Adana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılar
Adana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılar
AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur
AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.