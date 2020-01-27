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  4. İstanbul'da pes dedirten görüntüler! Taksiciler önünü kesip evrak kontrolü yaptı

İstanbul'da pes dedirten görüntüler! Taksiciler önünü kesip evrak kontrolü yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 21:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı. Taksicilerin yol keserek evrak kontrolü yaptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, İstanbul’da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait araç Başakşehir’den müşterisini aldı. Müşterisini Sapanca’ya götürmek üzere yola çıkan aracın önü kısa bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi.

Turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler araçtaki turisti ve şoförü sorgulamak istedi. Şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engellemeye çalıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
taksici evrak kontrolü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
taksici değil terörist. bunları meslekten uzaklaştırmak gerek. devlet uyumasın.
ya. bu adileri meslekten men edip daha çağdaş nitelikli insanları şöför yapmak lazım
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