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İstanbul’da pes dedirten hırsızlık! Kardan adamı çaldılar

19.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da pes dedirten hırsızlık! Kardan adamı çaldılar

Kartal’da Akbaş ailesinin evlerinin önünden kardan adamları çalındı. Bu kadarında pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Kartal’da meydana geldi. İstanbul’da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal’da yaşayan Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarının isteğini kırmayarak kartopu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak kardan adam yaptı. Kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş ailesi havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi çareyi güvenlik kameralarına bakmakla buldu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Akbaş şaşırarak bu kadarına da pes dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz bir şahıs kardan adamı kucaklayarak götürdüğü görüldü. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Evlerinin önünden kardan adamları çalınan Savaş Akbaş, "İstanbul’da karın yağmasıyla 5 yaşındaki kızım kar topu oynayarak kardan adam yapmak istedi. Evimiz Kartal’da sahil bölümünde olduğu için bu noktada kar dip tutmadı. Bizde yüksek noktada oturan market sahibinin servis aracının üzerinde dip tutan kar ile kardan adam yaparak, fotoğraflar çekindik. Akşam olunca yatmaya evimize gittik. Sabah olduğunda kardan adamımız yerinde yoktu. Doğal olarak kızım çok üzüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde maalesef bir şahıs kardan adamımızı çalmış, kızım çok üzüldü. Kızımızın emeği çalınmış oldu" dedi.

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İHA

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