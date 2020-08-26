İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Aracın camını kırıp...

Olay, 6 Ağustos 2020 tarihinde Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, sokak üzerinde park halinde bulunan hafif ticari aracın yanına geldi. Bir süre etrafı gözetleyen tinerci genç daha sonra arabanın arka camını kırarak içeriye girdi. Saatlerce araç içerisinde uyuduktan sonra arabadan çıkan genç oradan ayrılarak kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADA!

Araç sahibi sabah aracının başına geldiği zaman arka camının kırık olduğunu fark ederek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda aracın yanına gelen genç bir süre etrafı gözetledikten sonra aracın arka camını kırarak içeriye giriyor.

Saatlerce araç içerisinde uyuyan gencin daha sonra araçtan inerek uzaklaştığı öğrenildi.

(İHA)



