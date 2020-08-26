HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Aracın camını kırıp...

İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Aracın camını kırıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2020 12:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da madde bağımlısı genç, sokakta karşısına çıkan bir aracın camını kırıp uyumak için içeri girdi. Sabah erken saatlerde yaşanan olayda aracın içine giren gencin saatlerce uyuduğu görüldü. 'Pes' dedirten rahatlık kare kare güvenlik kamerasına yansıdı...

İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Aracın camını kırıp...

Olay, 6 Ağustos 2020 tarihinde Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, sokak üzerinde park halinde bulunan hafif ticari aracın yanına geldi. Bir süre etrafı gözetleyen tinerci genç daha sonra arabanın arka camını kırarak içeriye girdi. Saatlerce araç içerisinde uyuduktan sonra arabadan çıkan genç oradan ayrılarak kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADA!

AW098628_04

Araç sahibi sabah aracının başına geldiği zaman arka camının kırık olduğunu fark ederek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda aracın yanına gelen genç bir süre etrafı gözetledikten sonra aracın arka camını kırarak içeriye giriyor.

AW098628_02

Saatlerce araç içerisinde uyuyan gencin daha sonra araçtan inerek uzaklaştığı öğrenildi.

AW098628_03

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor! Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi koşuyor Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi koşuyor
HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten görüntü! Karşılaştıkları manzaraya inanamadılar
'Pes' dedirten görüntü! Karşılaştıkları manzaraya inanamadılar
İstanbul'da düğün konvoyu terörü! Kuralları hiçe saydılar
İstanbul'da düğün konvoyu terörü! Kuralları hiçe saydılar
Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi koşuyor
Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi koşuyor
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Nesli tükendi zannediliyordu! Sosyal medya sayesinde ortaya çıktı
Koronavirüsün gözdeki belirtileri neler? Bunları yaşıyorsanız...
Gözünüzde bu belirtiler varsa... Koronavirüs nasıl anlaşılır?
Kırıkkale'nin Hasandede ‘Peri Bacaları’ Kapadokya'ya rakip olmaya hazırlanıyor
Gören hayran kalıyor! Kapadokya'ya rakip olacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.