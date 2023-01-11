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İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Bu da oldu, çiğ köfte dürüm içinden çıktı

11.01.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Şişli'de gözaltına alınan bir kişiye arkadaşları tarafından çiğköfte dürüm içinde uyuşturucu verilmek istendi. Polisin şüphesi üzerine dürüm içinde yapılan incelemede 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'Pes' dedirten olay, Şişli Feriköy Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Polis, aranması olan bir şahsı gözaltına alarak nezarethaneye koydu. Arkadaşları ise gözaltına alınan kişiye yemek getirmek istedi. Polisin şüphelenmesi üzerine yapılan incelemede çiğ köfte dürüm içerisine gizlenmiş 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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POLİSİN ŞÜPHESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 23 Haziran saat 23.00 sıralarında bir suçtan aranan şahsı gözaltına aldı. Şahıs, ertesi gün adliyeye sevk edilmek üzere nezarethaneye konuldu. Şahsın gözaltında olduğunu öğrenen arkadaşları A.S. ve Y.B., ona yemek getirdiklerini söyledi.

Gözaltındaki şahıslara kumanya verildiğini ve dışarıdan yiyecek ile içecek kabul edilmediğinin söylenilmesine rağmen şahıslar, getirdikleri yiyeceğin gözaltındaki arkadaşlarına teslim edilmesinde ısrar etti. Bu ısrar sebebiyle şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, üst aramalarını yaptı. Şahısların tedirgin olduklarının görülmesi üzerine getirdikleri çiğ köfte dürüm polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan incelemede çiğ köfte içerisinde sarılı vaziyette ve şeffaf poşet içerisinde 2 adet kırmızı beyaz renkte uyuşturucu madde ele geçirildi. Hapların sorulması üzerine ise Y.B. isimli şahıs, dürümü Feriköy bölgesinde bir çiğ köfteciden aldıklarını ve aldıktan sonra içerisine hapı kendilerinin koyduğunu söyledi.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Bu şekilde çiğ köfteyi alıp A.S. ile birlikte emniyette gözaltında bulunan arkadaşlarına getirdiklerini itiraf etmeleri üzerine iki şahıs gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyette “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılık makamına getirilen iki şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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İstanbul uyuşturucu çiğ köfte

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