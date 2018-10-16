İstanbul'da pet şişe ile akbil dolumu! (Pet şişe ile akbil nasıl doldurulur?)

Pet şişe ve alüminyum kutu karşılığında İstanbulkart’lara para yükleyen akıllı geri dönüşüm konteynerinin ilki İTÜ Ayazağa durağında hizmete açıldı.
İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) tarafından geri dönüşüme katkı kapsamında hayata geçirilen ve yaygınlaşması umulan projeyle, pet şişe ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para ödenecek.
PET ŞİŞE İLE AKBİL DOLUMU TARİFELERİ
Tarifeler şu şekilde belirlendi:
— 0.33 litrelik 10 gramlık pet şişeye 2 kuruş, 0.5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 1.5 litrelik pet şişeye 9 kuruş,
— 0.33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 0.5 litrelik alüminyum içecek kutusuna ise 9 kuruş.
Buna göre tek geçiş hakkı (2.60 TL) için geri dönüşüme kazandırılmaması gerekenler şöyle:
— 130 adet 0.33 litrelik pet şişe,
— 86 adet 0.5 litrelik pet şişe,
— 43 adet 1 litrelik pet şişe,
— 28 adet 1.5 litrelik pet şişe,
— 37 adet 0.33 litrelik alüminyum kutu,
— 28 adet 0.5 litrelik alüminyum kutu.
Dolayısıyla bir defalık akbil kullanımı için en az 28 adet atığın geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor.
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