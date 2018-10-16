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İstanbul'da pet şişe ile akbil dolumu! (Pet şişe ile akbil nasıl doldurulur?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da pet şişeyle akbil dolumu başladı. İBB tarafından hayata geçirilen yeni sistemle pet şişe ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para ödenecek. Peki pet şişe ile akbil nasıl doldurulur? Bir pet şişe kaç kuruş? İşte tüm ayrıntılar...

Pet şişe ve alüminyum kutu karşılığında İstanbulkart’lara para yükleyen akıllı geri dönüşüm konteynerinin ilki İTÜ Ayazağa durağında hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) tarafından geri dönüşüme katkı kapsamında hayata geçirilen ve yaygınlaşması umulan projeyle, pet şişe ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para ödenecek.

PET ŞİŞE İLE AKBİL DOLUMU TARİFELERİ

Tarifeler şu şekilde belirlendi:

— 0.33 litrelik 10 gramlık pet şişeye 2 kuruş, 0.5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 1.5 litrelik pet şişeye 9 kuruş,

— 0.33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 0.5 litrelik alüminyum içecek kutusuna ise 9 kuruş.

Buna göre tek geçiş hakkı (2.60 TL) için geri dönüşüme kazandırılmaması gerekenler şöyle:
— 130 adet 0.33 litrelik pet şişe,

— 86 adet 0.5 litrelik pet şişe,

— 43 adet 1 litrelik pet şişe,

— 28 adet 1.5 litrelik pet şişe,

— 37 adet 0.33 litrelik alüminyum kutu,

— 28 adet 0.5 litrelik alüminyum kutu.

Dolayısıyla bir defalık akbil kullanımı için en az 28 adet atığın geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor.


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İBB akbil İstanbulkart pet şişe istanbul

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
BİR BİLET İÇİN İNSANIN ÖMRÜ YETMEZ 130 PET ŞİŞE TOPLAMAYA
biraz daha yüksek fiyat olmalı madem teşvik ve alışkanlık oluşturacağız 130 adet pet şişe taşımak bile bir binişten daha maliyetli olur
130 adet pet şişe ne demek. 130 x 0.75 den 97,5 hadi 100 tl de. Alacağın 2,65 tl. Hadi 5-10 tane koyarsın 2,5 tl akpile verir. Daha cezbedici olur. Teşvik dediğin böyle olur.
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