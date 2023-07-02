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  4. İstanbul'da pilavcıya silahlı saldırı! İş yeri sahibinin kardeşi vuruldu

İstanbul'da pilavcıya silahlı saldırı! İş yeri sahibinin kardeşi vuruldu

02.07.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da otomobille pilavcının önüne gelen şüpheliler, dükkana silahla ateş açtı. Saldırı sırasında dükkanda bulunan iş yeri sahibinin kardeşi S.P. yaralanırken, şüphelilerin otomobille dükkanın önüne geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da pilavcıya silahlı saldırı! İş yeri sahibinin kardeşi vuruldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Bankalar Caddesi'nde bulunan pilavcıya, otomobille gelen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında dükkanda bulunan iş yeri sahibinin kardeşi S.P. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi hastanede devam eden S.P.'nin bacağından yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Silahlı saldırıyı düzenleyenlerin dükkanın önüne geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde plakası olmayan bir otomobilin dükkanın önüne geldiği, saldırı gerçekleştiği sırada vatandaşların kaçtığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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İstanbul silahlı saldırı

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