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  4. İstanbul'da pilotlar şaşkın: Tanımlamayan alarmın kaynağı günlerdir çözülemiyor! "Sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi"

İstanbul'da pilotlar şaşkın: Tanımlamayan alarmın kaynağı günlerdir çözülemiyor! "Sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi"

27.01.2025 16:26
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İstanbul semalarında uçuş gerçekleştiren pilotlar iki gündür gizemli bir trafik ikazı alıyor. Alarma yol açan trafik ikazı radarda görülse havada, karada ve suda yapılan aramalarda kaynağı bir türlü bulunamadı. Pilot ile kule arasındaki konuşmalar telsizle kayıtlara geçti.

İstanbul'da pilotlar şaşkın: Tanımlamayan alarmın kaynağı günlerdir çözülemiyor! "Sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi"

İstanbul Hava Sahası’nda pilotların iki gündür radarlarında gördüğü trafik ikazı tanımlanamıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan pilotlar trafik ikazı alınca bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı, denizde, karada havada arama yapıldı.

NE HAVADA NE KARADA NE DENİZDE İZİNE RASTLANDI

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan pilotlar Trafik uyarı ve Çarpışma Önleyici Sistem’de (TCAS) trafik ikazı aldı. Bunun üzerine pilotlar hava trafik kontrolörüne bildirdi.

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Denizde, havada ve karada yapılan kontrollerde sistemde görülen trafik ikazına neyin neden olduğunu bulunamadı. Pilotlar tarafından, trafik ikazının denizde bulunan bir gemiden ya da drondan kaynaklanabileceği söylemesi üzerine kıyı emniyeti ve diğer ekipler bölgelerde arama yaptı. Aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. İki gün boyunca radarda görülen trafik ikazının neye yol açtığı henüz netleştirilemedi.

İŞTE KULE İLE PİLOT ARASINDA GEÇEN DİYALOG

O anlar telsiz konuşmalarında şöyle kayıt altına alındı:

Pilot: Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçak da olabilir. Bilginize.

Kule: Efendim bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi. Yetkililere iletildi, denizden de aramalar yapılıyor. Ancak bir türlü bulunamadı.

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Kule: Efendim, 2,5 saattir bununla uğraşıyoruz bizde, sizden önce de birçok trafik bunu ikaz etti, kıyı emniyetine de bildirdik. Muhtemelen deniz üzerinden bir gemiden olduğunu tahmin ediyoruz.

Kule: Bu arada bilginize sizden önceki trafikler, meydana yaklaşma hattında 2,5 mil civarında muhtemelen gemiden geldiğini tahmin ettikleri bir trafik alarmı aldılar. Durumu gözlemledikten sonra rapor edebilir misiniz acaba?

Pilot: 500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, bizde tanımlanamayan bir trafik olarak görülüyor. Şu an 5 mil önümüzde, 5 milde bir trafik takip ediyoruz. Bir önceki uçuşumuzda da bu ikazı almıştık.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Pilot radar sabiha gökçen havaalanı
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