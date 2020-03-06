HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da pistten çıkan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da pistten çıkan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul'da pistten çıkan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, geçtiğimiz günlerde müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etmişti.

SAĞLIK GEREKÇESİYLE TAHLİYE İSTEDİ

Arslan'ın avukatı, bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulmak üzere tutukluluk kararı veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçede, olayda yaralanan müvekkilinin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağını belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.

TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin delil karartma ve kaçma şüphesi bulunduğunu gerekçe göstererek tahliye talebinin reddine karar verdi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Otizmli çocuğa okulda şiddet iddiası!Otizmli çocuğa okulda şiddet iddiası!
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
istanbul pistten çıkan uçak pilot Sabiha Gökçen

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Diğer Haberler
Bakan Soylu duyurmuştu! 40 Özel Harekat polisi Edirne’ye gitti

Bakan Soylu duyurmuştu! 40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gitti

İzmir’de otizmli çocuğa okulda şiddet iddiası! Suç duyurusunda bulunuldu

Otizmli çocuğa okulda şiddet iddiası!

Başakşehir'de film gibi soygun! 3 kişiyi rehin aldılar

Başakşehir'de film gibi soygun! 3 kişiyi rehin aldılar

Cuma mesajları 2020 - Yakınlarınız için güzel ve güncel Cuma mesajları

En anlamlı Cuma mesajları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rapor tamamlandı

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Rus askeri kargo gemisi Boğaz'dan geçti

Rus gemisi Boğaz'dan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.